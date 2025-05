Udinese, la famiglia Pozzo è molto vicina alla vendita

È una di quelle notizie clamorose, che lasciano sicuramente con un pizzico di amaro e nostalgia in bocca, non solo i tifosi della compagine in questione, ma un po’ tutti gli appassionati di calcio, magari con un legame ancora con quel romanticismo che non sempre viene riconosciuto in questo sport.

Ebbene, stiamo facendo riferimento all’Udinese e alla decisione della famiglia Pozzo, che ne detiene la proprietà da quasi quattro decenni, di vendere la squadra. Per il momento non ci sono ancora informazioni in riferimento agli acquirenti, ma si parla già di una cifra ben precisa da mettere sul tavolo delle trattative, ovvero 150 milioni di euro.

Si tratta di una notizia che ha davvero del clamoroso, frutto di un’anticipazione che è stata diffusa dal telegiornale regionale del Friuli. Quel che conta di più, però, è che la stessa notizia ha trovato poi conferma da ambienti molto vicini alla società.

Un’informazione che è arrivata in maniera abbastanza importante anche negli ambienti londinesi. Sì, dal momento che la famiglia Pozzo ha la proprietà anche del Watford e sembra proprio che tutte le energie e gli interessi di Gino Pozzo andrebbero a concentrarsi sulla compagine inglese. L’obiettivo, per i Pozzo, è quello di portare il Watford ai playoff e poi puntare al grande salto in Premier League nel corso della prossima stagione.

Per quanto riguarda i tifosi dell’Udinese, pare proprio che il passaggio ad una cordata americana sia molto più vicino di quello che potrebbe sembrare. E l’impatto emotivo è decisamente importante, dal momento che si tratta di una delle proprietà in carica più longeve di tutta la serie A.

Le indiscrezioni che filtrano da Udine parlano proprio di un accordo preliminare già firmato da parte della famiglia Pozzo per la cessione a un fondo di investimento a stelle e strisce, che avrebbe sede a New York. L’atto che in gergo viene chiamato closing, ovvero la sottoscrizione del definitivo passaggio delle quote, che dovrebbe essere fissato già per il prossimo 7 giugno. A quanto pare, l’operatività della cessione dovrebbe avere inizio dal 1° luglio 2025, praticamente in corrispondenza con l’avvio della stagione sportiva della prossima stagione.

Per ora, però, l’Udinese non ha diramato ancora alcuna comunicazione in veste ufficiale, ma è chiaro che le voci stanno continuando a correre. L’indiscrezione principale arriva dall’Ansa, che ha sottolineato come il passaggio delle quote di proprietà sia ormai ad un passo: la valutazione complessiva del club è stata quotata intorno ai 150 milioni di euro.