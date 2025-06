Ernesto Pellegrini, addio all’ex presidente dell’Inter

Ci sono situazioni, scenari e notizie che non possono far altro che unire e rendere ogni tanto più compatto il mondo del calcio, nello specifico quello italiano. E la notizia di questi ultimi giorni è sicuramente di grande impatto, dal momento che la scomparsa di Ernesto Pellegrini ha lasciato un vero e proprio groppo in gola a tanti tifosi dell’Inter.

Aveva 84 anni l’ex presidentissimo e storico proprietario della formazione nerazzurra. Resta indelebile nei ricordi di tanti tifosi il suo storico periodo da numero uno della società, in un periodo piuttosto lungo, che è andato dal 1984 fino al 1995. A metà degli anni Novanta, infatti, Pellegrini cedette il testimone da presidente dell’Inter e a un’altra figura storica che ha segnato la storia dei nerazzurri, ovvero Massimo Moratti.

Nato nel 1940, Ernesto Pellegrini ha gestito la società nerazzurra grazie al suo percorso all’interno della società Pellegrini SpA, che ancora oggigiorno resta uno dei competitor principali nel settore della ristorazione collettiva e di quella commerciale, ma non solo, dal momento che si occupa anche dell’erogazione di buoni pasto e altri servizi dedicati a società ed aziende.

L’acquisto della società nerazzurra è avvenuto nel corso del 1984: in quel momento, Pellegrini divenne il presidente numero 17 nella storia della compagine milanese. Nel corso della sua presidenza, l’Inter riuscì ad ottenere vari trofei, tra cui anche la vittoria di quello che è poi stato ribattezzato “scudetto dei record”. L’annata fu quella del 1988/89, e il record a cui fa riferimento è quello di aver portato a casa ben 58 punti in 34 match, in un’epoca in cui, però, le regole erano differenti e le vittorie valevano solo 2 punti e non 3 come avviene attualmente.

Nel corso dell’annata successiva, Pellegrini centrò come presidente un altro trofeo, portando a casa la Supercoppa Italiana, mentre due anni più tardi, nel 1991, entra definitivamente nella storia nerazzurra, riportando alla Pinetina un trofeo europeo che mancava da ben 26 anni, ovvero la Coppa Uefa, avendo la meglio in finale contro un’altra italiana, ovvero la Roma. Non solo, dal momento che sotto la gestione Pellegrini l’Inter riesce a ripetersi in campo europeo, portandosi a casa un secondo trofeo di grande spessore. Stiamo facendo riferimento alla Coppa Uefa che i nerazzurri hanno vinto nel corso del 1994, battendo in finale gli austriaci del Salisburgo. Insomma, un periodo storico per l’Inter, con Ernesto Pellegrini che ha scritto davvero delle pagine di storia che rimarranno per sempre nei cuori e negli occhi dei tifosi, sopratutto chi ha vissuto quegli anni in prima persona.