Appare al momento tutt’altro che definita la situazione Pellegrini in casa Roma, secono quanto raccolto proprio in questi giorni a proposito del mercato in uscita per il club giallorosso. Quattro anni dopo, la storia sembra ripetersi per Lorenzo Pellegrini. Allora, nel 2021, il capitano della Roma aveva iniziato la stagione con il contratto in scadenza, per poi firmarne uno nuovo fino al 2026 il 2 ottobre.

Cosa possiamo aspettarci sul futuro di Pellegrini

Quella stagione si concluse con un trionfo nella Conference League, con lui che si aggiudicò il trofeo come capolista. Ora, con l’inizio della nuova stagione, Pellegrini si ritrova nuovamente in una situazione contrattuale simile. L’attuale numero 7 giallorosso è in scadenza di contratto e il clima attorno a lui è più incerto rispetto a quattro anni fa. All’epoca c’era entusiasmo, sicurezza e un’atmosfera più coesa.

Oggi, però, la Roma è assediata da interrogativi e cambiamenti, a partire dalla guida tecnica affidata a Gian Piero Gasperini. Nonostante tutto, Pellegrini non ha intenzione di arrendersi e punta a convincere il nuovo allenatore. Il centrocampista vuole ritagliarsi un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico, mettendo la sua esperienza e le sue capacità al servizio della squadra. L’obiettivo è chiaro.

Conquistare la fiducia di Gasperini e ottenere sul campo il rinnovo contrattuale, che al momento sembra tutt’altro che scontato. Le alternative, però, sono molteplici. Se le cose non andassero come sperato, la partenza potrebbe diventare realtà. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli di Antonio Conte lo starebbe tenendo d’occhio. Ma non solo: anche l’Inter lo starebbe tenendo d’occhio, grazie all’ottimo rapporto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra.

Quella di Pellegrini, però, potrebbe non essere l’unica uscita per i giallorossi. Il futuro di Bryan Cristante, infatti, mai come in questo momento storico appare incerto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista della Roma potrebbe lasciare Trigoria durante questa sessione di calciomercato. In caso di sua partenza, i giallorossi potrebbero valutare un altro acquisto a centrocampo dopo Neil El Aynaoui.

Cristante è da tempo nel mirino del Como e del suo allenatore Cesc Fabregas.

Staremo a vedere quali saranno le valutazioni del club giallorosso, ma soprattutto del nuovo allenatore, considerando il fatto che storicamente Gasperini abbia sempre preferito elementi più dinamici di Pellegrini in quella zona di campo. Magari il capitano della Roma riuscirà a dare segnali importanti al tecnico durante il ritiro, anche se ad oggi non appare semplice la sua permanenza.