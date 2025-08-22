Siamo al dentro o fuori per Sancho alla Roma

L’accordo con Jadon Sancho non è ancora stato finalizzato. L’attaccante inglese è il preferito di Gian Piero Gasperini: il tecnico italiano lo vuole fortemente per rinforzare il reparto offensivo della Roma. I giallorossi hanno già trovato l’accordo con il Manchester United per un prestito con obbligo di riscatto a 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Gli ultimi movimenti sul possibile trasferimento di Sancho alla Roma

Tuttavia, il giocatore non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito al suo trasferimento a Trigoria. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Manchester United starebbe spingendo Sancho verso i giallorossi, rafforzando l’accordo già raggiunto tra i club. Bisognerà pazientare ancora un po’, ma l’attesa non sarà infinita.

La Roma è disposta ad aspettare qualche giorno perché l’inglese classe 2000 dica sì, per poi valutare delle alternative, soprattutto considerando che mancano pochi giorni alla chiusura del mercato. Alfredo Pedullà di Sportitalia fornisce ulteriori dettagli sulla situazione. Il giornalista spiega che nelle ultime ore il Manchester United ha chiamato Sancho per comunicargli di aver accettato l’offerta della Roma.

L’inglese non ha rifiutato l’offerta dei giallorossi, ma sta attraversando un periodo di confusione in merito al suo possibile abbandono del club, un’esperienza che avrebbe voluto onorare diversamente. Di sicuro, la Roma pare intenzionata a non attendere più di 48 ore per ricevere la risposta definitiva da parte di Sancho, dopo aver trovato l’accordo definitivo con il Manchester United nei giorni scorsi.

Secondo quanto riferito da alcuni addetti ai lavori in queste ore, comunque, la Roma starebbe facendo progressi nei colloqui con Jadon Sancho. Il club ha lavorato duramente per convincere l’inglese ad unirsi a loro prima della nuova stagione. Secondo Marco Giordano, infatti, le parti starebbero lavorando per definire i dettagli dell’accordo, dopo le iniziali esitazioni dell’inglese. Si dice che gli sforzi personali dei Friedkin per concludere l’affare siano stati cruciali.

Occhio anche alle uscite. Artem Dovbyk potrebbe lasciare la Roma, dopo che nei giorni scorsi Romelu Lukaku ha subito un infortunio e dovrà restare fuori per molto tempo. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, vista la prolungata assenza di Lukaku, ha deciso di tornare a sondare il mercato degli attaccanti.

Come riportato da Matteo Moretto, Rasmus Hojlund è il primo nome sulla lista del Napoli. Il direttore sportivo degli azzurri è però interessato anche ad Artem Dovbyk. Inoltre, si dice che il Napoli abbia già presentato un’offerta verbale all’entourage di Dovbyk. L’offerta prevede un contratto di sei anni a 3 milioni di euro netti a stagione, ma le trattative tra i club non sono ancora iniziate.