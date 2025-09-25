Juventus seriamente interessata a Milinkovic-Savic per gennaio

Appare chiaro in casa Juventus che gli interventi sul mercato, in questo particolare momento storico, si debbano concentrare soprattutto sul centrocampo. L’attacco è stato fortemente rinforzato durante l’ultima session estiva, mentre la difesa, al di là di qualche incertezza nelle ultime partite, continua a dare sufficienti garanzie a Tudor. Insomma, c’è da fare soprattutto nella zona nevralgica del campo, con un obiettivo chiaro che potrebbe prendere forma già a gennaio.

La Juventus ha la necessità di rinforzare il centrocampo e potrebbe agire già a gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome più quotato per la sessione invernale è quello di Sergej Milinkovic-Savic, che porterebbe forza fisica e dinamismo al reparto

Per la sessione estiva, invece, la dirigenza bianconera sta valutando il nome di Morten Hjulmand. Il giovane centrocampista dello Sporting Lisbona, con un passato nel Lecce, è un profilo di grande prospettiva che la Juventus ha già seguito in passato.

Milinkovic-Savic resta l’obiettivo principale per la Juventus

La Juventus sta valutando l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic a gennaio per rinforzare il centrocampo, un reparto che ha un divario evidente in termini di qualità e quantità rispetto alle altre grandi squadre della Serie A.

Per colmare questa lacuna, l’anno scorso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva tentato di prendere Douglas Luiz, un’operazione che non è andata a buon fine. Il mancato arrivo di un centrocampista di alto livello si sente: alla Juventus, dai tempi di Miralem Pjanic, manca un giocatore capace di dare geometrie al gioco.

Attualmente, solo Khéphren Thuram e Manuel Locatelli (spesso sostituito durante le partite) sembrano avere un posto da titolare fisso nel reparto. Per questo, l’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Milinkovic-Savic è considerato un’assoluta priorità.

Non solo Milinkovic-Savic: occhi su Hjulmand

La Juventus potrebbe fare un nuovo tentativo per Morten Hjulmand a giugno. Il centrocampista danese, che in due anni allo Sporting Lisbona è diventato uno dei migliori in Europa, sarebbe il regista che manca alla squadra bianconera.

Nel frattempo, il tecnico Igor Tudor si sta impegnando per recuperare Teun Koopmeiners, che finora non ha ancora convinto. Le speranze sono riposte anche in Khéphren Thuram, un giocatore con le caratteristiche ideali per il gioco di Tudor, nonostante non sia ancora al top della forma. Indipendentemente dalle scelte tattiche, il francese è un elemento indispensabile per la squadra.

Insomma, ad oggi non c’è solo Milinkovic-Savic nel mirino della Juventus, in attesa di scoprire quali saranno le mosse della dirigenza a gennaio.