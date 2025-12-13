Pisilli e Pellegrini possono essere occasioni d’oro a gennaio

Pisilli e Pellegrini possono essere occasioni di grande valore a gennaio per squadre interessate a rinforzarsi a centrocampo. Partendo dal talentino della cantera giallorossa, va specificato che la dirigenza pare propensa a privarsene solo a titolo temporaneo, considerando che alcuni club sarebbero propensi a compare l’intero cartellino.

Le ultime sui possibili addii di Pisilli e Pellegrini alla Roma

La Roma, però, è chiara: il giocatore non è considerato in esubero e non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo. L’idea è quella di un prestito, che gli permetta di crescere e di avere spazio, senza perdere il controllo del suo futuro. Inoltre, il centrocampista ha rinnovato il suo contratto solo pochi mesi fa e il club intende continuare a monitorare attentamente il suo sviluppo.

Il centrocampista nato nel 2004 ha giocato finora solo 47 minuti in campionato e, con l’inizio della sessione di calciomercato di gennaio ormai alle porte, è naturale che siano in corso le prime discussioni sul suo futuro.

Complicata la questione Pellegrini. Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma è in stallo, con la sua situazione contrattuale che inizia pericolosamente ad assomigliare a quella di Paulo Dybala. Come riporta La Repubblica, le fondamenta della Roma sono traballanti, con due dei giocatori più iconici degli ultimi anni che si trovano ad affrontare un futuro incerto, nonostante condividano il desiderio di restare nella Capitale.

Il centrocampista attende un segnale dalla dirigenza giallorossa per avviare la trattativa per il rinnovo contrattuale, ma finora l’unica comunicazione è arrivata dal campo, tramite Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha lasciato lavorare Pellegrini in campo e il giocatore ha sempre risposto “presente”. La volontà di Pellegrini è chiara e guidata dall’amore per la Roma: il giocatore è pronto a restare.

In sostanza, Lorenzo se ne andrà solo in un caso: se la volontà del club differirà dalla sua. La difficoltà sta nella politica del club. Qualche settimana fa, il direttore sportivo Frederic Massara ha ribadito che “non è successo nulla nella trattativa” riguardante Pellegrini e Dybala. Il motivo è legato alla volontà della proprietà di vietare contratti pesanti per i giocatori over 30. Sia Paulo (32) che Lorenzo (29) sono attualmente tra i giocatori più cari per le casse giallorosse.

Il tempo stringe per il centrocampista, che rischia di vedere sfumare la sua leadership per ragioni puramente economiche e strategiche, a meno che la dirigenza non decida di fare un’eccezione per un giocatore così legato alla maglia. Occhio dunque ai casi Pisilli e Pellegrini in casa Roma.