Adeyemi, Lewandowski e Zirkzee i nomi più caldi del mercato europeo

Quali sono i nomi del momento per il calciomercato? Adeyemi, Lewandowski e Zirkzee potrebbero cambiare squadra nel corso delle prossime settimane, considerando quanto raccolto proprio in questi giorni.

Cosa sappiamo su Adeyemi, Lewandowski e Zirkzee

Il Manchester United è uno dei club ad aver discusso dell’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi con Jorge Mendes, riporta TEAMtalk, aggiungendo che il 23enne preferirebbe un trasferimento all’Arsenal rispetto a qualsiasi altro club interessato. Adeyemi ha un contratto fino al 2027, ma potrebbe andarsene prima di allora, e il nazionale tedesco è aperto al passaggio in Premier League, poiché ritiene di essere adatto al gioco in Inghilterra.

Il Milan vuole ingaggiare Robert Lewandowski a parametro zero alla scadenza estiva del contratto dell’attaccante del Barcellona, ​​come riportato da Tuttosport. I rossoneri credono che il nazionale polacco, 37 anni, possa rafforzare ulteriormente una mentalità vincente che l’allenatore Massimiliano Allegri e l’esperto centrocampista Luka Modric hanno contribuito a sviluppare. Quest’ultimo è stato così influente che il Milan ha già deciso di avvalersi dell’opzione per un rinnovo annuale del contratto del quarantenne.

Arsenal, Manchester City, Manchester United e Newcastle United sono tra i club che stanno monitorando attivamente la situazione del terzino sinistro dell’Eintracht Francoforte Nathaniel Brown, secondo TEAMtalk. Il 22enne ha firmato un contratto a lungo termine fino al 2030, ma l’accordo prevede un gentleman’s agreement o un meccanismo di rescissione che potrebbe essere attivato dai club in alcune competizioni europee. La cifra esatta non è stata resa nota, ma si stima che si aggiri intorno ai 55 milioni di euro.

La Roma starebbe tenendo d’occhio Joshua Zirkzee del Manchester United per rafforzare il proprio attacco a gennaio, secondo quanto riportato da Sky Sports Italia . Le cinque presenze dell’ex giocatore del Bologna con i Red Devils in questa stagione sono state tutte da sostituto, e ha segnato solo sette gol per il club da quando è arrivato all’Old Trafford nell’estate del 2024. Tuttavia, la Roma ritiene che l’esperienza in Serie A del 24enne possa aiutarla nella corsa al titolo: dopo 11 partite in questa stagione, la squadra è a pari punti con la capolista Inter , mentre The i Paper riporta che anche Everton e West Ham United sono interessati.

Granit Xhaka del Sunderland è un nome di spicco nella lista degli obiettivi della Juventus, che punta a rafforzare il centrocampo a gennaio, secondo Tuttosport . Avevano già cercato di ingaggiare il 33enne in estate, ma l’operazione è saltata. I bianconeri credono che la leadership, le capacità tecniche, la fisicità e l’intelligenza tattica del nazionale svizzero possano aiutarli. Ciononostante, è incerto se riusciranno a raggiungere un accordo con i Black Cats, con una richiesta potenziale di 15 milioni di euro.