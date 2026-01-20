Liverpool sempre più interessato a Bastoni per la prossima stagione

Marc Guehi è sfuggito al Liverpool e ha firmato per il Manchester City, lasciando i Reds a valutare obiettivi alternativi per la difesa centrale. Bastoni potrebbe a medio termine colmare questa lacuna, secondo quanto raccolto proprio in questi giorni. La firma di Guehi avrebbe dovuto essere una formalità finché il Crystal Palace non avesse tirato la spina all’accordo il giorno della scadenza.

Bastoni profilo più che gradito al Liverpool in vista della prossima stagione

Ora, con il contratto del difensore in scadenza a fine stagione, la spesa minima di 20 milioni di sterline del Manchester City e l’offerta salariale di 300.000 sterline a settimana si sono rivelate troppo elevate per il Palace e per il giocatore, che non hanno voluto rifiutare l’offerta.

Ciò lascia il Liverpool alla ricerca di un altro difensore, che sia a gennaio o in estate. Con il contratto di Ibrahima Konate in scadenza in estate (anche Joe Gomez e Virgil van Dijk avranno solo un anno di contratto rimasto), i Reds hanno bisogno di rinforzare la propria difesa con giocatori di vera qualità.

Per molti, Alessandro Bastoni sarebbe il difensore centrale da sogno, uno dei difensori più ambiti d’Europa. Grazie all’esperienza maturata giocando in una difesa a quattro e sulla fascia sinistra di una difesa a tre, ha dimostrato il suo valore in Europa come elemento chiave della squadra difensiva dell’Inter, che ha raggiunto la finale di Champions League due volte negli ultimi tre anni.

Le possibilità che si trasferisca presto sono scarse, tuttavia. Il mese scorso, ha dichiarato: “Non c’è niente che non va. Sono felice qui e non ho problemi. Non penso a cose fuori dal campo. “Resterò all’Inter? Probabilmente sì.”

Dunque, il Liverpool valuta anche alternative a Bastoni. Con i suoi 1,90 m, Nico Schlotterbeck è una presenza imponente nel gioco aereo e incredibilmente lungimirante con la palla, classificandosi tra l’uno percento dei migliori difensori centrali per passaggi progressivi nell’ultimo anno, in cui ha giocato principalmente sulla fascia sinistra di una difesa a tre sotto la guida di Niko Kovac.

All’inizio di questa campagna, il giornalista del Merseyside David Lynch aveva affermato che il tedesco “è qualcuno che sicuramente apprezzano e che hanno osservato”. Anche se il Liverpool vorrà evitare di spendere troppo in questa finestra di mercato, potrebbe essere saggio farlo, dato che una buona Coppa del Mondo farebbe sicuramente aumentare ulteriormente il prezzo di Schlotterbeck in estate.

Resta comunque viva la candidatura di Bastoni per il Liverpool.