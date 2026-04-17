Dias, Saka ed Odegaard destinati a saltare Manchester City-Arsenal

Sarà la sfida dell’anno in Premier League non avrà alcune stelle, stando alle notizie che stanno arrivando in queste ore dai rispettivi campi di allenamento. Il Manchester City, ad esempio, nella giornata di venerdì ha subito un duro colpo a causa di un infortunio: Ruben Dias sarà nuovamente indisponibile in vista dell’attesissima sfida di Premier League di domenica contro l’Arsenal.

Dias, Saka ed Odegaard gli assenti più probabili di Manchester City-Arsenal

I Gunners si recano all’Etihad Stadium con l’obiettivo di riscattarsi dopo il pareggio a reti inviolate contro lo Sporting CP a metà settimana e la sconfitta casalinga per 2-1 subita sabato scorso contro il Bournemouth. Certo, una vittoria a Manchester porterebbe la squadra di Mikel Arteta a nove punti di vantaggio in testa alla classifica, con cinque giornate ancora da disputare. Ciò metterebbe i Gunners in una posizione di vantaggio nella corsa al titolo e garantirebbe loro praticamente la promozione in Premier League, la prima dopo 22 anni.

Le speranze dell’Arsenal di conquistare il titolo di Premier League sono aumentate, dato che non è previsto il rientro in campo di Dias per la partita contro i Gunners. Dias, che non gioca con il City dalla sconfitta contro il Real Madrid a metà marzo, non potrà tornare in campo prima dell’inizio del mese prossimo a causa di un infortunio alla caviglia.

Nathan Aké ha fatto coppia con Abdukodir Khusanov nella finale di Carabao Cup vinta contro l’Arsenal, ma Marc Guehi è tornato a sostituire l’olandese, impossibilitato a scendere in campo a Wembley. Guehi e Khusanov hanno mantenuto la porta inviolata in due partite consecutive contro Liverpool e Chelsea dopo la pausa per le nazionali. Di conseguenza, saranno schierati insieme anche nella partita contro l’Arsenal, con la decisione di Guardiola praticamente già presa.

Con Dias, Josko Gvardiol e John Stones tutti indisponibili, Guardiola si trova a dover affrontare una piccola emergenza infortuni in difesa per almeno le prossime due settimane. Ciò potrebbe compromettere le speranze di titolo del City in Premier League, considerando le partite contro Arsenal e Burnley in programma prima della semifinale di FA Cup contro il Southampton.

Con il City in programma domenica, l’ultima cosa di cui Arteta aveva bisogno era un altro infortunio da gestire. Bukayo Saka e Jurrien Timber non giocano con i Gunners dalla pausa per le nazionali, mentre Martin Odegaard ha saltato le ultime due partite. Sollecitato ad avere aggiornamenti su Saka e Timber in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting, Arteta ha risposto: “Forse uno dei due recupera, vedremo”.