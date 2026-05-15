Sorpresa Dybala: ora può restare alla Roma

Ryan Friedkin è finalmente arrivato a Trigoria. Una notizia che Gasperini aspettava da tempo. Ha incontrato immediatamente il vicepresidente della Roma per discutere le priorità attuali e fare il punto della situazione. Ryan si trova nella capitale da tre giorni e ha diversi appuntamenti in programma. La dirigenza del club è al corrente delle considerazioni di Gasperini, pertanto inizierà a valutare il rinnovo dei contratti dei giocatori in scadenza.

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala

Uno dei primi incontri sarà con il manager di Paulo Dybala, con l’obiettivo di raggiungere un accordo il prima possibile, possibilmente anche prima del derby. L’agente di Paulo Dybala è a conoscenza dell’offerta della Roma, avendone discusso con Frederic Massara martedì. Come riportato dal Corriere della Sera, esiste una divergenza di opinioni tra le parti, ma un accordo è possibile. Il prossimo incontro tra i proprietari si terrà con il manager di Celik.

Poi toccherà a Lorenzo Pellegrini. I giocatori sono consapevoli delle possibili offerte del club, che punta a ridurre il monte ingaggi, in particolare quelli di Dybala e del numero 7 giallorosso. Le prossime ore chiariranno il futuro dei tre giocatori i cui contratti sono in scadenza.

Ci sono segnali incoraggianti riguardo al rinnovo del contratto di Paulo Dybala. L’argentino vorrebbe rimanere nella capitale almeno per un’altra stagione e Ryan Friedkin, arrivato ieri a Roma, avrebbe mostrato notevoli segnali di disponibilità. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, i colloqui di ieri tra l’agente del giocatore, Carlos Novel, e Frederic Massara hanno avvicinato le parti.

L’accordo sembra imminente e l’intesa finale potrebbe prevedere un contratto di un anno con opzione per un rinnovo biennale, con uno stipendio base fisso di 2 milioni di euro e una componente variabile che dipenderà dalle presenze e dalle prestazioni del talento di Laguna Larga. Anche Adidas spinge per un rinnovo, punto su cui concorda l’allenatore giallorosso, considerando l’importante anno del centenario, in cui saranno protagonisti anche i giocatori chiave.

La decisione finale verrà presa a breve e non si prevedono colpi di scena estivi. Una volta terminato il cruciale derby contro la Lazio di domenica alle 12:00, la situazione potrebbe cambiare rapidamente in un senso o nell’altro. Uno dei fattori che potrebbero portare alla buona riuscita dell’affare è sicuramente l’influenza di Gian Piero Gasperini, che ha più volte sottolineato l’importanza di Dybala per la Roma e sarebbe lieto di avere l’ex giocatore della Juventus nello spogliatoio almeno per la prossima stagione.