Bernasconi può diventare obiettivo di mercato della Roma, Senesi no

La Roma sarà probabilmente una delle squadre più attive in vista della sessione estiva di calciomercato, al punto che in questi giorni si parla con insistenza di nomi come quello di Bernasconi. Potrebbe essere l’anno dell’Under 23 in Serie A. Tra i giocatori che brillano in questo inizio di stagione c’è Lorenzo Bernasconi. Domenica ha guidato l’Atalanta alla rimonta contro il Napoli e gli occhi dei grandi club stanno iniziando a spostarsi su di lui.

Perché Bernasconi è diventato obiettivo concreto della Roma

Gian Piero Gasperini è pronto a tutto per lui, scrive Il Giornale. La Roma ci ha provato a gennaio su esplicita richiesta dell’allenatore. L’offerta per l’esterno è stata di 15 milioni di euro, ma l’Atalanta ha rifiutato l’offerta e lo ha rispedito a Trigoria. Bernasconi è diventato un obiettivo di mercato per la Roma.

Con il contratto di Zeki Celik in scadenza, Wesley che torna a destra, Kostas Tsimikas che torna al Liverpool e Angeliño che non è più una certezza, Gasperini avrà bisogno di un nuovo terzino sinistro. Quest’estate la Roma tornerà a cercare il classe 2003, sapendo che convincere l’Atalanta a cederlo costerà più di 15 milioni di euro.

Senesi oggettivamente complicato per la Roma

Se da un lato la Roma guarda con interesse alcuni profili giovani della Serie A, altri pare non possano rientrare nel progetto giallorosso per una serie di motivi. Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia ancora lontana, la Roma è già alla ricerca di rinforzi per migliorare la rosa.

Il direttore sportivo Massara, dopo aver completamente rivisto l’attacco giallorosso nel calciomercato invernale, è alla ricerca di un difensore da regalare a Gasperini a giugno. Tra le varie opzioni, tuttavia, non figura Marcos Senesi. Il difensore argentino del Bournemouth di Tiago Pinto, recentemente accostato alla Roma, non è un’opzione praticabile per il club di Trigoria.

Lo racconta l’esperto di trasferimenti Matteo Moretto sul suo canale YouTube. Ci sono altri progetti sportivi sul tavolo e la Roma non è una delle squadre in pole position per il difensore centrale. Pertanto, le possibilità che l’argentino arrivi nella capitale sono praticamente nulle.

Insomma, ad oggi una situazione che va monitorata con grande attenzione è quella di Bernasconi, a patto che l’Atalanta finisca col fissare condizioni economiche sostenibili per portare a termine un’eventuale trattativa con la Roma. Staremo a vedere se ci saranno dialoghi avanzati tra le parti, visto che l’interesse dei giallorossi pare concreto in questo particolare momento della stagione.