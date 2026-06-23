L’Inter vuole ancora Nico Paz: decisive le prossime 48 ore

Interessante punto della situazione di Fabrizio Romano, per quanto riguarda le mosse di mercato dei campioni d’Italia. Le strategie di mercato dell’Inter in entrata sono attualmente al centro di numerose indiscrezioni, ma la prospettiva di una campagna acquisti faraonica che includa contemporaneamente profili come Marco Palestra, Curtis Jones, Oumar Solet e Nico Paz risulta priva di qualsiasi fondamento realistico.

L’Inter aspetta Nico Paz

Salvo colpi di scena clamorosi e del tutto imprevedibili, l’ipotesi di vedere tutti questi calciatori trasferirsi nel club nerazzurro durante la medesima sessione non trova riscontri concreti, indipendentemente dalle possibili cessioni di elementi importanti in rosa, come ad esempio Davide Frattesi o Stefan de Vrij.

Per quanto concerne la situazione specifica di Nico Paz, la società milanese si trova in una posizione di attesa e di puro monitoraggio degli eventi. Il destino del giovane talento argentino è infatti strettamente legato ai complessi negoziati in corso tra il Real Madrid e il Como. I vertici della formazione lariana e l’entourage del calciatore si riuniranno in Spagna per stabilire in modo definitivo la permanenza o meno del ragazzo in Italia.

Al momento, il club lombardo detiene il controllo dell’operazione, ma la trattativa presenta delle evidenti complessità a livello strutturale. Il Real Madrid ha espresso l’intenzione di esercitare il proprio diritto di recompra immediato con lo scopo di monetizzare subito attraverso una successiva cessione a titolo definitivo. Il Como, al contrario, spinge per trattenere il centrocampista per un’ulteriore stagione sportiva prima del suo rientro definitivo a Madrid. Nonostante l’esistenza di ottimi canali di comunicazione tra i dirigenti interisti e l’entourage familiare del giocatore, l’Inter non può intraprendere alcuna azione concreta prima che questo snodo tra le due parti venga risolto.

Parallelamente, la pista che porta a Curtis Jones vive una fase di stallo prolungato. L’offerta formale della dirigenza nerazzurra, quantificabile in circa venticinque milioni di euro, è stata respinta dal Liverpool con notevole fermezza. La distanza economica tra la domanda e l’offerta rimane superiore ai dieci milioni di euro, se si considerano la parte fissa, i bonus e le percentuali sulla futura rivendita.

Questa situazione di stasi evidenzia come la trattativa non stia registrando progressi significativi. Esiste inoltre una chiara incompatibilità strategica ed economica tra le operazioni principali: l’eventuale apertura di uno spiraglio concreto per l’ingaggio di Nico Paz comporterebbe l’immediato e definitivo accantonamento dell’interesse per il centrocampista dei Reds. Di conseguenza, i piani societari impongono una scelta d’investimento mirata e realistica, escludendo a priori scenari di mercato eccessivamente dispendiosi.