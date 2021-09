Lukaku al Chelsea e CR7 allo United: le maggiori novità della Premier 2021/22

Focus sulle transazioni più interessanti della sessione di mercato appena archiviata

I riflettori dei maggiori stati d’Europa sono tornati ad illuminare i campi più belli del mondo: quelli da calcio. Le partite sono ricominciate dopo l’appassionante Euro 2020 itinerante vinto dalla nostra Nazionale in finale a Wembley contro l’Inghilterra. A proposito del Regno Unito, poi, è ripartita a metà agosto anche la Premier League, di gran lunga considerata la più bella competizione calcistica del mondo. Sarà per la velocità del gioco britannico o per i tanti campioni presenti nel campionato d’oltremanica. Fatto sta che le novità dell’edizione 2021/2022, a livello di nuovi volti, non mancano e di seguito vedremo le principali.

In questo senso non si può che partire dall’acquisto da parte del Manchester United di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, infatti, ha salutato la Juventus in estate, tornando alla base dopo tanti anni passati tra Real Madrid e bianconeri. Un ritorno romantico nella squadra che ha consacrato al mondo del calcio il lusitano, che non poteva non chiudere lì la propria straordinaria carriera. Ma Ronaldo non è il solo regalo che i Red Devils si sono concessi in questa sessione di mercato. Perché se CR7 è arrivato per “soli” 15 milioni più 8 di bonus, molto più caro è stato l’acquisto di un altro prospetto più che interessante: Jadon Sancho. L’attaccante 21enne, infatti, è stato prelevato dal Borussia Dortmund per la cifra di 85 milioni di euro. Due acquisti che mettono per forza di cose il Manchester nel gruppo delle favorite per la vittoria del campionato e, chissà, anche della prossima Champions League.

Ovviamente anche le avversarie della squadra di Solskjaer non sono state a guardare. Vedasi i cugini del Manchester City che per la modica, si fa per dire, cifra di 117,5 milioni di euro si sono aggiudicati le prestazioni del giocatore beniamino del pubblico inglese ad Euro 2020: Jack Grealish. L’ex bandiera dell’Aston Villa ha raggiunto Guardiola a 25 anni, scegliendo la numero 10 che fu di Aguero, e proverà a mettere in campo tutto il suo talento per ritentare l’impresa di vincere la Champions League, solo sfiorata nella passata edizione contro il Chelsea. A proposito dei blues, ha fatto letteralmente impazzire i tifosi il colpo messo a segno dal presidente Abramovich in estate, che è stato in grado di riportare a Londra Romelu Lukaku. L’affare fatto con l’Inter è arrivato solo dopo l’offerta da capogiro di 115 milioni di euro recapitata al club di Milano.

Altro volto nuovo della prossima Premier League sarà il giovanissimo Ibrahima Konaté. Il difensore 22enne è arrivato al Liverpool dal Lipsia per circa 40 milioni di euro, non pochi per un componente della retroguardia. La stazza imponente e il rendimento messo in campo lo scorso anno con i tedeschi sia in Bundesliga che in Champions, hanno convinto i Reds a regalare a Klopp un rinforzo non di poco conto, rilanciando la formazione di Anfield tra le favorite per la vittoria finale, stando al giudizio degli addetti ai lavori, che conoscono il campionato inglese e le quote sulle squadre della Premier League. Non arriva da un altro campionato, infine, Ben White, che si sposta solo di città, ma rientra di diritto nella Top 5 degli acquisti più importanti e costosi di questa sessione di mercato. Altro difensore, un anno più anziano di Konaté, White arriva dal Brighton all’Arsenal per quasi 60 milioni di euro, nella speranza di riportare in zone migliori di classifica i Gunners, alle prese con un periodo storico piuttosto complicato a livello di risultati sportivi.