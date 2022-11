Fifa, la minaccia che lascia sbigottiti tutti ai Mondiali

0

Non sembrano arrestarsi e placarsi le polemiche che si riferiscono alla fascia da capitano con la scritta “One Love”. La Fifa ha proibito in maniera categorica di indossarla, minacciando diverse sanzioni, che inizialmente erano non meglio precisate. Tra le varie sanzioni che gli arbitri avrebbero potuto comminare troviamo anche il cartellino giallo da assegnare al calciatore sorpreso a indossarla.

Le minacce dalla Fifa sono arrivate forte e chiaro, come è stato denunciato anche dall’ad della Football Association dell’Inghilterra, Mark Bullingham. Il Ceo della Federcalcio inglese ha messo in evidenza come la Fifa sia voluta intervenire a gamba tesa e anche in maniera oltraggiosa, secondo le accuse degli inglesi. Infatti, l’Inghilterra aveva tutta l’intenzione di aderire a questa iniziativa legata a One Love, dal momento che l’aveva già annunciato nel corso degli ultimi mesi. Con la FIFA la Federcalcio inglese era già stato raggiunto un accordo e l’Inghilterra aveva chiarito come tutto si sarebbe risolto con una multa. A quel punto, dietro quelle minacce, le regole sono cambiate, visto che si è deciso di inasprire notevolmente le sanzioni.

Bullingham ha voluto svelare a tutti come si è svolta la minaccia della Fifa nei confronti della Federcalcio inglese. Infatti, dei delegati della Fifa hanno raggiunto gli inglesi quando mancavano circa due ore dal fischio d’inizio del match che vedeva i Leoni d’Inghilterra sfidare l’Iran. Ebbene, la delegazione Fifa, insieme a cinque arbitri, ha sottolineato come, se Kane avesse indossato la fascia arcobaleno al braccio, ecco che non ci sarebbe stata unicamente una multa oppure un cartellino giallo, ma sarebbero state comminate delle sanzioni estremamente più severe. Anzi, hanno paventato pure di applicare dei punti di penalizzazione nel caso in cui il capitano inglese avesse fatto una scelta del genere.

Quanto è successo, come è stato messo in evidenza da Bullingham, è avvenuto solo a circa due orette dal calcio d’inizio del match, dopo diversi incontri nei mesi precedenti. Insomma, se non si tratta di una minaccia, poco ci manca.

Alla fine, Kane non ha indossato alcuna fascia arcobaleno, ma prima del match ha messo in mostra un orologio particolarmente prezioso, caratterizzato proprio dai colori arcobaleno, che sembrano così vietati e pericolosi in questo periodo in Qatar. Se per alcuni si può considerare esclusivamente un vezzo, per altri è un vero e proprio segnale, anche se in realtà quello stesso orologio, nel corso degli anni passati, è stato visto anche sul polso di altri campioni come Ibrahimovic e Ronaldo.