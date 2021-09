Sheriff Tiraspol, alla scoperta della Juve della Moldavia

0

A sorpresa, perché nessuno si sarebbe mai potuto aspettare dei risultati del genere, lo Sheriff Tiraspol sta diventando il principale protagonista di questa edizione della Champions League. Non è un caso, infatti, che si trovi in testa al girone in cui figurano anche Real Madrid e Inter, due squadroni. E non può essere ovviamente un caso anche la vittoria ottenuta sul campo degli spagnoli.

Nelle previsioni alla vigilia dell’inizio di questa Champions League, lo Sheriff doveva chiaramente essere la squadra “materasso” e, al contrario, sta lasciando un po’ tutti senza parole. Cerchiamo, però, di scoprire cosa c’è dietro questo miracolo made in Moldavia.

Lo Sheriff Tiraspol è una società calcistica moldava, che ha la sua sede nella città, per l’appunto, di Tiraspol e milita nella massima divisione del campionato moldavo, come si può notare anche dalle informazioni che sono state condivise sul ben noto portale Wikipedia.

Questa compagine è nata non tanto tempo fa, visto che correva il 1993 quando due ex agenti del Kgb hanno preso la decisione di fondare una squadra in seguito alla dissoluzione dell’Urss. In realtà, questo club si chiama Tiras Tiraspol, ma viene spesso e volentieri ribattezzato FC Sheriff per via della volontà di non fare confusione con il Football Club Tiraspol, un’altra squadra della medesima città.

Ora la società è nelle mani di un’azienda ben precisa, ovvero la holding denominata proprio Sheriff. Di chi si tratta? É un’azienda che è guidata dal figlio dell’ex presidente della Transnistria, ovvero Igor Smirnov. Ebbene, in Moldavia non ci sono squadre che possono vantare un palmares all’altezza di questa compagine, dal momento che ha vinto la bellezza di 19 campionati, di cui ben dieci di fila dal 2000 al 2009, ma anche 10 vittorie in Coppa di Moldavia e 7 trionfi in Supercoppa di Moldavia. È il solo club del campionato moldavo che è stato in grado di qualificarsi ai giorni della Champions League.

I dieci campionati vinti consecutivamente hanno creato un primato che nemmeno la Juve in Italia è stata in grado di battere, dal momento che la striscia di scudetti si è fermata a 9. A partire dal 2002, lo Sheriff è sempre arrivato primo in campionato con almeno 10 punti di distacco.