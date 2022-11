Pogba e Lukaku, non c’è mai pace: ancora colpiti dagli infortuni

0

Sembra essere un momento particolarmente complicato e complesso per diversi grandi club del nostro massimo campionato, che stanno trovando sulla loro strada una variabile decisamente impazzita, ovvero quella legata agli infortuni.

In modo particolare la Juventus, che è davvero falcidiata dagli stop dei vari giocatori, avendo un’infermeria stracolma, ma anche l’Inter si sta rendendo conto di come gli infortuni possano limitare giocatori di grande talento e personalità. In casa Juventus è chiaro che il primo pensiero corre ai due lungodegenti Pogba e Chiesa. Se entrambi parevano ormai sulla via del recupero, pronti a rientrare nelle prossime partite prima del Mondiale quantomeno per mettere minuti nelle gambe, per il centrocampista francese le cose sono purtroppo cambiate improvvisamente.

L’ennesimo guaio fisico, questa volta di natura muscolare, sembra mettere nuovamente i bastoni tra le ruote al centrocampista transalpino, che non riuscirà sicuramente a tornare in campo prima dei Mondiali. Un colpo durissimo anche per la Juventus, che sperava di poter riavere il suo centrocampista per la prima volta in questa stagione.

La Juventus non è certo l’unica squadra che sta trovando problemi di questo tipo, dal momento che anche l’Inter si trova in guai grossi, per colpa soprattutto della ricaduta a livello muscolare che è stata patita da Romelu Lukaku. Un altro guaio di natura fisica anche per il suo campione belga, che rischia di diventare un vero e proprio caso.

Per quanto riguarda il centravanti belga, gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato la presenza di un risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale. In poche parole, si tratta a tutti gli effetti di una ricaduta del medesimo infortunio che Lukaku aveva patito nel corso del mese di agosto. Le sue condizioni, però, verranno rivalutate a breve, ma rispetto a Pogba, ci sono ampie speranze di poter rivedere il belga in campo quantomeno per i Mondiali, mentre per riammirarlo con la maglia interista addosso servirà inevitabilmente attendere il 2023.

Spostando l’attenzione sul centrocampista della Juve, questa stagione sembra un vero e proprio calvario. In realtà, però, è un po’ tutta la rosa dei bianconeri che sembra essere finita in una sorta di maledizione e, fino a questo momento, non c’è stata una partita in cui si è potuta ammirare la formazione a cui la dirigenza, ma anche mister Allegri, aveva pensato durante l’estate. I problemi di Pogba al menisco esterno non sembrerebbero essere stati ancora risolti: di conseguenza, sarà impossibile vederlo in Qatar per i Mondiali, e sarà necessario attendere il nuovo anno per vederlo scendere in campo in maglia bianconera.