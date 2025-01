Concreto interesse dell’Inter per Donnarumma: gli ultimi aggiornamenti

Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato dei progetti del club per Gianluigi Donnarumma e Davide Frattesi. Ai microfoni di Sky Sport, poco prima della sfida di stasera contro lo Sparta Praga, Ausilio ha sottolineato l’importanza di raggiungere i quarti di finale di Champions League.

“Penso che sia ovvio”, ha affermato. “Al di là dell’aspetto finanziario, che sicuramente è importante, l’attenzione è rivolta soprattutto al lato tecnico, al prestigio e all’ambizione del club. Abbiamo un solo obiettivo: passare al turno successivo, idealmente tra i primi otto. Tuttavia questo richiederà il superamento di due partite estremamente difficili. Mi fido più dei giocatori che degli algoritmi, non li guardo nemmeno perché mi farebbero impazzire. A partire da stasera affronteremo una partita alla volta.

Piero Ausilio ha deciso di dire la sua anche sull’atteggiamento dell’Inter su Davide Frattesi. Secondo quanto riferito, Frattesi avrebbe chiesto di lasciare i campioni d’Italia dopo essersi stancato di essere un giocatore di ruolo sotto Simone Inzaghi. Il club in cui ha giocato il centrocampista italiano, la Roma, ha trascorso gran parte del mercato di gennaio cercando di riportarlo nella capitale.

Tuttavia, Ausilio insiste che l’Inter è “contenta” del 25enne e in trattative prenderà in considerazione solo offerte superiori ai 40 milioni di euro. Inoltre ha sminuito le voci su una presunta richiesta di trasferimento di Frattesi: “E’ molto più semplice di quello che sembra: il giocatore non ha mai chiesto di andare via”, ha detto Ausilio.

Oltre a Frattesi, Tajon Buchanan potrebbe lasciare l’Inter entro fine gennaio. Il Torino, infatti, vorrebbe prendere il canadese in prestito con diritto di riscatto. Ma a differenza di Frattesi, i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di far accostare l’ex stella del Club Brugge ai Granata.

Possibile interesse per l’Inter su Donnarumma

Secondo quanto riferito da alcuni addetti ai lavori, Donnarumma ha nostalgia di casa e vuole lasciare Parigi, con l’Inter che emerge come il miglior candidato per ingaggiarlo in estate. Tuttavia, Ausilio sceglie di rimanere timido in mezzo alle speculazioni sul trasferimento. “Ad essere onesti, stiamo attualmente monitorando come potrebbe apparire il mercato a giugno”, ha detto. “Ma il ruolo del portiere non è né una priorità né una necessità, dato che abbiamo già due ottimi portieri che stanno dimostrando il loro valore.

Al di là delle dichiarazioni di Ausilio su Donnarumma, secondo Gianluca Di Marzio e Sky l’interesse da parte del club nerazzurro sarebbe concreto, ma un eventuale conatto in estate ci sarà solo nel caso in cui il portiere deciderà di non rinnovare con il PSG.