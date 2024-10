Tanti movimenti di mercato per il Milan in entrata ed in uscita a gennaio 2025

Proviamo a capire quali siano le intenzioni del Milan in vista della sessione invernale di calciomercato

Sembrava che la vittoria nel derby potesse spingere il Milan più in alto in classifica e trovare una continuità che non c’era stata ad inizio stagione. Per i rossoneri però la svolta non è avvenuta, troppi alti e bassi che evidenziano qualche problema di rosa. In effetti mancano degli uomini a Fonseca, la società rossonera non sembra intenzionata a liberarsi del suo tecnico, ma piuttosto vuole provare a regalargli qualche calciatore utile a gennaio, rinforzando quindi la rosa.

Le ultime mosse di mercato per il Milan

Bisogna trovare rinforzi a centrocampo, nelle zone esterne ed in attacco, con diverse idee di mercato che potrebbero concretizzarsi a gennaio. In primis bisogna dare respiro a Fofana e Reijnders, con Bennacer out per il grave infortunio e soprattutto le prestazioni deludenti di Loftus-Cheek e Musah, ecco che nel mirino del Milan è finito Frendrup. Il talento dei rossoblu del Genoa si sta facendo conoscere al meglio in questa stagione, ma la società ligure chiede 20 milioni per la sua cessione definitiva.

Qui potrebbe entrare in gioco la volontà del calciatore che punta ad una grande Serie A, quindi verrebbe anche accettato un prestito a gennaio con obbligo di riscatto. Senza dubbio il centrocampista danese è tra i preferiti per rinforzare il centrocampo già a partire da gennaio. Per quanto riguarda invece l’esterno d’attacco, viste le deludenti prestazioni di Chukwueze, si vuole trovare qualcuno che possa far tirare il fiato al super Pulisic, il migliore del Milan in quest’inizio di stagione.

In questo caso i riflettori sono puntati su Skov Olsen, profilo interessante perché ha già avuto modo di giocare in Serie A. Non è però l’unico nome, infatti si seguono anche i profili di Noa Lang del Psv Eindhoven, Ismaila Sarr del Crystal Palace e Domenico Berardi. Su quest’ultimo potrebbero esserci maggiori chance, visto come voglia provare finalmente a fare quel salto di qualità che gli è sempre mancato in questi anni, rimanendo ancorato al Sassuolo che poi lo ha portato a militare in Serie B.

Per Berardi le cifre sono decisamente più basse rispetto al passato e questa volta la società neroverde lo lascerebbe partire senza problemi. Si monitora in attacco anche Jonathan David, ma in questo caso più per il mercato estivo. Bisogna poi trovare un vice Hernandez, la fascia sinistra è un bel po’ scoperta e gli osservatori del Milan si sono soffermati molto su Dorgu del Lecce, anche se non sarà facile convincere i salentini a lasciarlo partire a gennaio. Vedremo quali saranno le mosse giuste.