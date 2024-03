Mondiale per club, la situazione della lotta per le qualificazioni

0

Novità in arrivo dalla Fifa, che ha provveduto al lancio di un nuovissimo strumento all’avanguardia che riguarda la classificazione online. Lo scopo di tale strumento è quello di garantire ai tifosi la possibilità di rimanere sempre aggiornati in riferimento a quello che sta accadendo nella corsa verso il Mondiale per club che si svolgerà nel 2025.

Si tratta di uno strumento che può tornare utile a tutti i tifosi per non perdersi nemmeno una notizia circa quello che sta succedendo in vista della prima edizione che potrà contare su questa nuova formula.

Questo servizio offre la possibilità di capire quali sono le squadre in tutto il mondo che hanno ottenuto la qualificazione o che sono ancora tranquillamente in lizza per poter ambire al raggiungimento di tale obiettivo. Tra l’altro, non dobbiamo dimenticare come tale competizione si svolgerà negli Usa.

Va detto che questo programma può vantare, nella sua parte centrale, l’indicazione di tutti i team che hanno raggiunto la qualificazione per il torneo a livello di campioni continentali oppure di squadre che si sono ritagliate il pass per la competizione tramite l’apposito percorso di classifica.

Dando uno sguardo alle squadre che si sono già qualificate, troviamo l’Al Ahly SC per l’Egitto e il Wydad Athletic Club per il Marocco come attuali rappresentanti del continente africano. Per quanto concerne le rappresentanti asiatiche troviamo i Diamanti Rossi Urawa e l’Al Hilal SFC. In Europa troviamo alcune big che hanno già strappato il pass per la fase finale della competizione: si tratta di Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, PSG, Inter, Porto e Benfica. Dal continente nord e centro americano arrivano il Monterrey, i Seattle Sounders FC e il Club Leon. Dall’Oceania arriva l’Auckland City FC, mentre dal Sudamerica troviamo Fluminense, Flamengo e Palmeiras.

Questo strumento innovativo di cui stiamo parlando si può scaricare direttamente dal portale ufficiale della FIFA. Al suo interno si trovano ben sette sezioni, che sono state realizzate pensando alle varie confederazioni della FIFA. In questo modo, gli utenti hanno l’opportunità anche di approfondire quelle che sono le caratteristiche di ciascuna delle squadre qualificate, senza dimenticare anche l’opportunità di capire qualcosa in più circa lo stato in cui si trova la corsa verso la qualificazione per le compagini restanti. Inoltre, si può apprendere meglio anche l’elenco dei criteri che regolano l’accesso a questa competizione, così come quali sono gli slot che sono ancora liberi. Ricordiamo come il Mondiale per club FIFA si svolgerà tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025.