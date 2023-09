Il 2023 sorride al Milan: ricavi da record

0

Il Milan può tornare finalmente a sorridere grazie agli ottimi dati che arrivano dal bilancio del 2023. Si tratta della prima volta in cui i rossoneri hanno chiuso il bilancio in utile dal 2006 ad oggi. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, la riunione del CdA del Milan ha fatto il punto sulla situazione dei conti in relazione alla stagione 2022/23 e la situazione è piuttosto rosea.

In base a quanto è stato divulgato da Calcio e Finanza, il Milan ha chiuso l’ultimo bilancio con un risultato netto in positivo che raggiunge i 6 milioni di euro. Si tratta di un dato che è stato registrato in notevole miglioramento in confronto al rosso di più di 66 milioni di euro del 2022. Il bilancio dovrà ovviamente essere sottoposto all’ok dell’assemblea dei soci, che dovrebbe essere convocata per la fine del prossimo mese di ottobre.

Come dicevamo in precedenza, si tratta davvero di un risultato importante per la compagine rossonera. Insomma, un bilancio con un utile del genere non si riscontrava addirittura dal lontano 2006. Un’annata in cui la chiusura del bilancio corrispondeva alla data del 31 dicembre. In quel caso, il Milan chiuse il bilancio con un utile pari a 2,5 milioni di euro. Da quel momento in avanti, quindi ancora nell’ultimo periodo della gestione Berlusconi fino ad arrivare alla gestione di Yonghong Li, la compagine rossonera ha sempre chiuso il bilancio in rosso, a volte anche in profondo rosso. Quindi, il grande lavoro che è stato svolto da Elliott prima e da RedBird poi, sembra aver davvero risanato le casse rossonere. Insomma, la sostenibilità fa ormai parte del bilancio dei rossoneri.

Si tratta di un percorso che la compagine milanista vuole a tutti i costi perseguire con la costruzione del nuovo stadio. Proprio in tal senso, va messo in evidenza come ci siano degli importanti passi in avanti, soprattutto in riferimento alla zona San Francesco a San Donato Milanese. Si parla di investimenti che dovrebbero aggirarsi intorno a un miliardo di euro. Lo scopo principale è quello di fare in modo che i lavori possano partire già dal mese di ottobre del 2025. La squadra rossonera, a questo punto, potrebbe scendere in campo nel nuovo stadio a partire dalla stagione 2028/29.

Spostando di nuovo il focus sul bilancio, va messo in evidenza come i ricavi legati alla stagione 2022/23 hanno toccato e superato il tetto dei 400 milioni di euro. In questo modo, è stato ritoccato un nuovo primato in tutta la storia dei rossoneri.