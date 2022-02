Russia, addio ai Mondiali: ora l’esclusione diventa ufficiale

0

La FIFA ha deciso di fare la sua mossa, schierandosi nel novero delle sanzioni che stanno colpendo il Paese russo dal momento in cui quest’ultimo ha iniziato una guerra contro l’Ucraina. Ebbene, la FIFA ha scelto di non far scendere in campo la nazionale russa nel corso delle prossime partite.

Il divieto è intervenuto, in modo particolare, in riferimento alla gara tra la Russia e la Polonia, che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 24 marzo. In realtà, è bene mettere in evidenza come i polacchi avevano già preannunciato come non avrebbero mai e poi mai affrontato tale partita.

Il massimo organo del mondo del calcio internazionale ha scelto la via più dura, ma è una mossa che mira a sanzionare la Russia per via della guerra in atto. Quindi, la nazionale russa non prenderà parte agli spareggi per il Mondiale e, di conseguenza, quest’ultima non sarà presente alla competizione più importante.

