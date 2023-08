Champions League 2023, ecco la situazione di tutti i gironi

0

Come al solito, è arrivato il momento con il calare di agosto e l’arrivare di settembre dei sorteggi dei gironi di Champions League. Si tratta di una giornata che fa sussultare i tifosi, dal momento che c’è in palio la possibilità di scoprire quali saranno le partite della prima fase della prossima stagione anche della principale competizione europea.

La nuova Champions League prenderà il via a breve, ma ecco che adesso si hanno le idee più chiare in riferimento alla struttura dei vari gironi. Un sorteggio che è avvenuto a Montecarlo e che ha visto la partecipazione di ben 32 squadre. Di queste, sono ben 26 le squadre che si sono qualificate in maniera diretta, mentre i team che sono risultati vincitori dagli spareggi sono 6.

Sono stati finalmente definiti i vari accoppiamenti anche per le formazioni italiane. Si parte con il girone A, che ha visto il sorteggio di due big come Bayern Monaco e Manchester United, mentre a completare il girone ci sono Copenaghen e Galatasaray. In questo caso, le due formazioni più accreditate dovrebbero avere vita facile per quanto riguarda il passaggio del turno.

Nel gruppo B, invece, troviamo Siviglia, Arsenal, Psv e Lens. Anche in questo caso, non ci dovrebbero essere particolari sorprese, dato che Arsenal e Siviglia dovrebbero avere vita facile per passare alla seconda fase. Nel girone C troviamo Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlino. Anche per quanto concerne gli azzurri, non ci dovrebbero essere particolari problemi a passare il turno, giocandosela con il Real di Ancelotti per il primo posto nel girone.

Nel girone D troviamo l’Inter, che ha avuto tutto sommato un sorteggio piuttosto morbido, dal momento che è stata inserita nel gruppo con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. I nerazzurri dovrebbero passare tranquillamente il turno e, con ogni probabilità, potrebbero farlo anche da primi della classe. Nel girone E c’è un’altra italiana, ovvero la Lazio, insieme ad Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic Glasgow. La formazione capitolina potrebbe qualificarsi alla seconda fase, ma non deve avere passi falsi con gli olandesi e gli scozzesi.

Nel girone F troviamo il Milan, a cui invece è andata peggio rispetto alle altre italiane. Infatti, i rossoneri si sono trovati nel gruppo in compagnia di Borussia Dortmund, Psg e Newcastle. Insomma, un sorteggio per nulla morbido per gli uomini di Pioli. Il girone G comprende Manchester City, Lipsia, Stella Rossa e Young Boys. A completare il quadro troviamo il gruppo H, composto da Porto, Shakhtar, Anversa e Barcellona.