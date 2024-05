Ultime due giornate di Bundesliga 2024 più interessanti di quanto si pensi

Alcune indicazioni sui prossimi due turni in Bundesliga

Arrivano indicazioni estremamente interessanti per chi ama scommettere in Bundesliga verso gli ultimi due turni di campionato. Vedere per credere la sfida tra Augsburg e Stoccarda. Gli ospiti hanno confermato anche nel girone di ritorno di essere una delle più belle sorprese non solo nel campionato tedesco, ma in tutta Europa. Il calcio espresso è stato di grande livello e gli ultimi giorni hanno consentito alla squadra e alla società di coronare un sogno non preventivabile un anno fa, quando si rese necessario il playout per evitare di finire in seconda divisione.

Cosa aspettarci dalle ultime due giornate di Bundesliga 2024

Una storia fantastica, per certi versi incredibile, coronata con la clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Decisiva la vittoria ottenuta nel finale di partita contro il Bayern Monaco sabato scorso, ma anche la certezza pervenuta nelle ore precedenti che la Germania avrebbe usufruito del quinto slot per la prossima edizione della competizione.

Alla luce di tutte queste considerazioni, con un Augsburg alla ricerca disperata di punti per provare a prendere l’ultimo treno europeo, potrebbe essere molto interessante puntare tutto sulla vittoria dei padroni di casa. Al momento, infatti, il segno 1 è quotato 3,53, mentre una più prudente doppia chance con 1X arriva comunque a 1,85. Vero, come riportato in precedenza, che in Bundesliga queste logiche contino di meno rispetto ad altri campionati, ma occorre non tralasciare del tutto il discorso motivazionale. Soprattutto per lo Stoccarda reduce dai festeggiamenti per aver ottenuto un posto nell’Europa che conta.

Passando alle partite di sabato, da monitorare la lotta salvezza. Ad esempio, l’Union Berlino è reduce da una rovinosa sconfitta contro il Bochum, arrivata tra le mura amiche dopo un più che intenso 3-4. Per evitare l’assalto del Mainz, sarebbe fondamentale ottenere l’intera posta in palio in casa del Colonia. Il segno 2 è quotato per ora 2,69, facendo presente a tutti che lo stesso Colonia sia praticamente retrocesso insieme al Darmstadt, in seguito ad una stagione a dir poco fallimentare.

Difficile da spiegare come una squadra che abbia investito cifre importanti sul mercato (vedere per credere l’ingaggio poi durato appena sei mesi di Leonardo Bonucci, o la cifra versata all’Inter per riportare in Germania l’ex atalantino Robin Gosens), si ritrovi ora in piena lotta retrocessione. Solo una vittoria a Colonia può allontanare l’incubo di dover disputare il playout previsto dalla lega tedesca contro la squadra terza classificata in seconda divisione.

Insomma, ora o mai più per un gruppo che ha indubbiamente trovato difficoltà superiori a quelle previste mesi fa. A questo punto, possiamo dire che la Champions League abbia inciso in modo relativo sulla stagione del club anche in Bundesliga.